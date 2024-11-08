Дослідження InMind: 73% українців читають новини у Telegram, це більше, ніж торік

84% респондентів використовують соціальні мережі як основне джерело інформації, причому 42% споживають новини виключно через ці платформи

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73% українців у 2024 році читають новини у Telegram, що на 1% більше, ніж торік. Про це свідчать результати дослідження, проведеного дослідницькою компанією InMind на замовлення міжнародної некомерційної організації Internews Network у рамках програми, що здійснюється за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

За даними опитування, 84% респондентів використовують соціальні мережі як основне джерело інформації, причому 42% споживають новини виключно через ці платформи.

Для спілкування Telegram у 2024 році використовує 81% респондентів (у 2023 році цю мережу використовували 75%), а як джерело новин – 73% (проти 72% минулого року).

Лише 30% українців обирають новинні сайти чи телебачення, тоді як радіо і друковані видання практично втратили значення.

90% громадян переглядають новини через смартфони, а популярність YouTube зросла: тепер він охоплює 47% аудиторії, з яких 19% використовують платформу для перегляду новин. Водночас інтерес до новин у Facebook, Viber та Instagram зменшується.

Щодо Telegram, 51% опитаних не підтримує державного втручання в його діяльність, 33% вважають, що слід встановити правила, а 4% виступають за повну заборону месенджера.

Більшість українців підтримує регулювання месенджера Telegram в Україні, але лише кожен десятий підтримує повну заборону.

НКЦК не забороняє вести офіційні сторінки в Telegram ні державним органам, ні військовим формуванням, уточнив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У Верховній Раді за рекомендацією Ради національної безпеки й оборони обмежать використання месенджера Telegram.