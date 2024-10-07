У Раді обмежать використання Telegram: про що йдеться

Блокувати роботу Telegram будуть через технічні засоби. Випадки, коли до сервісу намагатимуться несанкціоновано підключатися, фіксуватимуть

Telegram (Ілюстративне фото)

У Верховній Раді за рекомендацією Ради національної безпеки й оборони обмежать використання месенджера Telegram. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Юрчишин.

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За його словами, йдеться про такі обмеження та нововведення:

→ Тепер потрібно скасувати синхронізацію контактів, натомість обовʼязковою стала двофакторна авторизація. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо він залишається без нагляду — це потрібно для того, щоб сторонні не змогли отримати доступ до акаунту.

→ Через Telegram не можна передавати робочі дані та спілкуватися щодо них у месенджері.

→ Заборонили встановлювати Telegram на робочих компʼютерах або особистих пристроях, що використовують у службових цілях.

"Думаю, що такі заходи безпеки цілком логічні. На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Чи створювали фейки, як у випадку з нібито каналом спікера Руслана Стефанчука. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики", – написав Юрчишин.

Ці обмеження стосуються виключно апарату Ради й не обмежують використання месенджера в особистих цілях.

Фото: Ярослав Юрчишин

Фото: Ярослав Юрчишин