В Раде ограничат использование Telegram: о чем идет речь

Блокировать Telegram будут через технические средства. Случаи, когда к сервису попытаются несанкционированно подключаться, будут фиксироваться

Telegram (Иллюстративное фото)

В Верховной Раде по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны ограничат использование мессенджера Telegram. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин.

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По его словам, речь идет о таких ограничениях и нововведениях:

→ Теперь нужно отменить синхронизацию контактов, но обязательной стала двухфакторная авторизация. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, если он остается без присмотра – это нужно для того, чтобы посторонние не смогли получить доступ к аккаунту.

→ Через Telegram нельзя передавать рабочие данные и общаться относительно них в мессенджере.

→ Запрещается устанавливать Telegram на рабочих компьютерах или личных устройствах, используемых в служебных целях.

"Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госслужащих через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Создавали фейки, как в случае с якобы каналом спикера Руслана Стефанчука. Этим распоряжением мы минимизируем риски", – написал Юрчишин.

Эти ограничения касаются исключительно аппарата Рады и не ограничивают использование мессенджера в личных целях.

Фото: Ярослав Юрчишин

Фото: Ярослав Юрчишин