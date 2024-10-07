В Раде ограничат использование Telegram: о чем идет речь
В Верховной Раде по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны ограничат использование мессенджера Telegram. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин.
По его словам, речь идет о таких ограничениях и нововведениях:
→ Теперь нужно отменить синхронизацию контактов, но обязательной стала двухфакторная авторизация. Также необходимо блокировать доступ к компьютеру, если он остается без присмотра – это нужно для того, чтобы посторонние не смогли получить доступ к аккаунту.
→ Через Telegram нельзя передавать рабочие данные и общаться относительно них в мессенджере.
→ Запрещается устанавливать Telegram на рабочих компьютерах или личных устройствах, используемых в служебных целях.
"Думаю, что такие меры безопасности вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда посторонние получали данные госслужащих через Telegram, которым пользовались на рабочих устройствах. Создавали фейки, как в случае с якобы каналом спикера Руслана Стефанчука. Этим распоряжением мы минимизируем риски", – написал Юрчишин.
Эти ограничения касаются исключительно аппарата Рады и не ограничивают использование мессенджера в личных целях.
- Большинство украинцев поддерживают регулирование мессенджера Telegram в Украине, но только каждый десятый поддерживает полный запрет.
- НКЦК не запрещает вести официальные страницы в Telegram ни государственным органам, ни военным формированиям, уточнил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.