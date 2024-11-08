InMind: 73% украинцев читают новости в Telegram, это больше, чем в прошлом году

84% украинцев используют социальные сети в качестве основного источника информации, причем 42% потребляют новости исключительно через эти платформы

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73% украинцев в 2024 году читают новости в Telegram, что на 1% больше, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской компанией InMind по заказу международной некоммерческой организации Internews Network в рамках программы, осуществляемой при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

По данным опроса, 84% респондентов используют социальные сети в качестве основного источника информации, причем 42% потребляют новости исключительно через эти платформы.

Для общения Telegram в 2024 году использует 81% респондентов (в 2023 году эту сеть использовали 75%), а в качестве источника новостей – 73% (против 72% в прошлом году).

Только 30% украинцев выбирают новостные сайты или телевидение, в то время как радио и печатные издания практически потеряли значение.

90% граждан просматривают новости через смартфоны, а популярность YouTube выросла: теперь она охватывает 47% аудитории, из которых 19% используют платформу для просмотра новостей. В то же время, интерес к новостям в Facebook, Viber и Instagram уменьшается.

По Telegram, 51% опрошенных не поддерживают государственного вмешательства в его деятельность, 33% считают, что следует установить правила, а 4% выступают за полный запрет мессенджера.

Большинство украинцев поддерживают регулирование мессенджера Telegram в Украине, но только каждый десятый поддерживает полный запрет.

НКЦК не запрещает вести официальные страницы в Telegram ни государственным органам, ни военным формированиям, уточнил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В Верховной Раде по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны ограничат использование мессенджера Telegram.