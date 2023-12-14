Другий термін для лідера Слуги народу: Олену Шуляк переобрали головою партії
Олена Шуляк (Фото - Слуга народу)

Найбільшу за представництвом у Верховній Раді політичну партію Слуга народу й надалі очолюватиме Олена Шуляк, повідомляє партійна пресслужба.

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14 грудня делегати з'їзду Слуги Народу проголосували за продовження повноважень Шуляк як голови партії. Вона обіймає посаду голови СН з листопада 2021 року.

ДОВІДКА
Олена Шуляк спочатку була заступницею голови фракції Слуга Народу у ВР. На момент обрання головою партії вона була також заступницею голови комітету з організації державної влади та головою координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні. До обрання до Ради займалася підприємницькою діяльністю, була одним із 18 засновників Спілки українських підприємців. 2014 року балотувалася до Київської міськради.

До обрання Шуляк партійним керівником СН був Олександр Корнієнко. 8 листопада 2022 року він заявив про складання повноважень лідера партії, щоб зосередитись на роботі у Верховній Раді після обрання його першим віцеспікером парламенту.

  • 23 листопада Шуляк заявила, що необхідно змінити ситуацію, за якої українки, які проживали за кордоном понад три місяці, не зможуть балотуватися на виборах.

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Слуга народуолена шуляк