Другий термін для лідера Слуги народу: Олену Шуляк переобрали головою партії

Олена Шуляк (Фото - Слуга народу)

Найбільшу за представництвом у Верховній Раді політичну партію Слуга народу й надалі очолюватиме Олена Шуляк, повідомляє партійна пресслужба.

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14 грудня делегати з'їзду Слуги Народу проголосували за продовження повноважень Шуляк як голови партії. Вона обіймає посаду голови СН з листопада 2021 року.

ДОВІДКА Олена Шуляк спочатку була заступницею голови фракції Слуга Народу у ВР. На момент обрання головою партії вона була також заступницею голови комітету з організації державної влади та головою координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні. До обрання до Ради займалася підприємницькою діяльністю, була одним із 18 засновників Спілки українських підприємців. 2014 року балотувалася до Київської міськради. Олена Шуляк спочатку була заступницею голови фракції Слуга Народу у ВР. На момент обрання головою партії вона була також заступницею голови комітету з організації державної влади та головою координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні. До обрання до Ради займалася підприємницькою діяльністю, була одним із 18 засновників Спілки українських підприємців. 2014 року балотувалася до Київської міськради.

До обрання Шуляк партійним керівником СН був Олександр Корнієнко. 8 листопада 2022 року він заявив про складання повноважень лідера партії, щоб зосередитись на роботі у Верховній Раді після обрання його першим віцеспікером парламенту.

23 листопада Шуляк заявила, що необхідно змінити ситуацію, за якої українки, які проживали за кордоном понад три місяці, не зможуть балотуватися на виборах.

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