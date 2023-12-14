Второй срок для лидера Слуги народа: Елену Шуляк переизбрали главой партии

Крупнейшую по представительству в Верховной Раде политическую партию Слуга народа и далее будет возглавлять Елена Шуляк

Елена Шуляк (Фото - Слуга народа)

Крупнейшую по представительству в Верховной Раде политическую партию Слуга народа и далее будет возглавлять Елена Шуляк, сообщает партийная пресс-служба.

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14 декабря делегаты съезда Слуги Народа проголосовали за продление полномочий Шуляк как главы партии. Она занимает должность главы СН с ноября 2021 года.

СПРАВКА Елена Шуляк первоначально была заместителем главы фракции Слуга Народа в ВР. На момент избрания главой партии она была также замглавы комитета по организации государственной власти и главой координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве. До избрания в Раду занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей. В 2014 году баллотировалась в Киевский горсовет. Елена Шуляк первоначально была заместителем главы фракции Слуга Народа в ВР. На момент избрания главой партии она была также замглавы комитета по организации государственной власти и главой координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве. До избрания в Раду занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей. В 2014 году баллотировалась в Киевский горсовет.

До избрания Шуляк партийным руководителем СН был Александр Корниенко. 8 ноября 2022 года он заявил о сложении полномочий лидера партии, чтобы сосредоточиться на работе в Верховной Раде после избрания его первым вице-спикером парламента.

23 ноября Шуляк заявила, что необходимо изменить ситуацию, при которой украинки, которые проживали за границей более трех месяцев, не смогут баллотироваться на выборах.

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