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Женщины за рубежом не смогут баллотироваться. В Раде говорят об изменениях закона

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 17:01
Женщины за рубежом не смогут баллотироваться. В Раде говорят об изменениях закона - Фото
Елена Шуляк (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Женщины, которые проживали за границей более трех месяцев, не смогут баллотироваться во время выборов. Глава партии Слуга народа Елена Шуляк заявила о необходимости законодательных изменений.

По словам депутата, полномасштабная война показала, что Украина нуждается в осовременивании избирательного законодательства, поскольку именно женщины, "спасая от войны детей, часто должны были покидать дом и ехать в другие страны".

Шуляк подчеркнула, что жить за границей не означает, что женщина безразлична к Украине или не работает на благо государства и его победу над оккупантами.

"Гуманитарная помощь, доставка автомобилей на фронт, размещение и помощь с работой или образованием для переселенцев, поиск поддержки на международной арене – все это делают наши женщины за границей сейчас", – говорится в сообщении.

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По ее словам, уже сейчас рабочие группы Комитета госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства совместно с международными партнерами и экспертами пересматривают действующие нормы избирательного законодательства, чтобы в будущем оно соответствовало современным требованиям и вызовам.

"Подчеркиваю, работа с избирательной реформой не означает, что выборы собираются проводить во время войны. Но для успешного проведения послевоенных выборов работать необходимо уже сейчас", – отметила Шуляк.

  • Изменения закона о воинской обязанности и военной службе, обязывающие женщин определенных профессий становиться на военный учет, были приняты 30 марта 2021 года.
  • 7 сентября 2022 тогдашний министр обороны Резников подписал приказ об отсрочке взятия женщин на военный учет на 12 месяцев – до 1 октября 2023 года.
  • 7 октября Верховная Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин. Исключение – женщины, имеющие специальность и/или профессию, связанную  с медицинской деятельностью.
  • С 1 октября 2023 года украинские медики стали на военный учет.

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Ульяна Кричковская
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