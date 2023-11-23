Мобілізація. Час популярних рішень минув, не розумію, чому ця тема така страшна — Маляр

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що "час популярних рішень щодо мобілізації минув". Про це вона повідомила в інтерв'ю LIGA.net, яке вийде незабаром.

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За її словами, велика війна вже триває понад півтора року, а тому "час популярних рішень уже минув".

"Ну, вони вичерпані, їх уже не може бути в такій складній війні. Ми просто як доросле суспільство маємо ці речі зрозуміти й не чекати, що щодня мають бути хороші новини", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що необхідно усвідомлювати, що у росіян фізично більше людей, а Сили оборони не будуть більшими за армію РФ.

"У нас є така проблема, у нас менше зброї. І ми не повинні боятися про це говорити. І я відверто не розумію, чому для суспільства це така страшна тема мобілізації. Ну, війна взагалі страшна, і під час війни буде мобілізація", — резюмувала вона.

Раніше стало відомо, що Міноборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).

Мобілізація в Україні перейде до "смарт-формату". Люди самі обиратимуть спеціальність.

14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

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