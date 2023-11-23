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Мобілізація. Час популярних рішень минув, не розумію, чому ця тема така страшна — Маляр

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 16:41
Мобілізація. Час популярних рішень минув, не розумію, чому ця тема така страшна — Маляр - Фото
Ганна Маляр (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що "час популярних рішень щодо мобілізації минув". Про це вона повідомила в інтерв'ю LIGA.net, яке вийде незабаром. 

За її словами, велика війна вже триває понад півтора року, а тому "час популярних рішень уже минув".

"Ну, вони вичерпані, їх уже не може бути в такій складній війні. Ми просто як доросле суспільство маємо ці речі зрозуміти й не чекати, що щодня мають бути хороші новини", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що необхідно усвідомлювати, що у росіян фізично більше людей, а Сили оборони не будуть більшими за армію РФ.

"У нас є така проблема, у нас менше зброї. І ми не повинні боятися про це говорити. І я відверто не розумію, чому для суспільства це така страшна тема мобілізації. Ну, війна взагалі страшна, і під час війни буде мобілізація", — резюмувала вона.

Раніше стало відомо, що Міноборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати).

  • Мобілізація в Україні перейде до "смарт-формату". Люди самі обиратимуть спеціальність.
  • 14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки та оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.
  • Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

Читайте також: Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію: коли можуть ухвалити

Дмитро Гриниченко, Юрій Смирнов
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