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Мобилизация. Время популярных решений прошло, не понимаю, почему эта тема страшна — Маляр

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 16:41
Мобилизация. Время популярных решений прошло, не понимаю, почему эта тема страшна — Маляр - Фото
Анна Маляр (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что "время популярных решений по мобилизации прошло". Об этом она сообщила в интервью LIGA.net, которое выйдет в ближайшее время. 

По ее словам, большая война уже продолжается больше полутора лет, а поэтому "время популярных решений уже прошло". 

"Ну, они исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне. Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости", — сказала Маляр.

Она отметила, что необходимо осознавать, что у россиян физически больше людей, а Силы обороны не будут больше армии РФ. 

"У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации. Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация", — резюмировала она.

Ранее стало известно, что Минобороны намерено комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы).

  • Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность.
  • 14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.
  • Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.

Читайте также: Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации: когда могут принять 

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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войнамобилизациявоенкоматыАнна Маляртцк

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