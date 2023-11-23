Жінки за кордоном не зможуть балотуватись у владу. У Раді говорять про зміни закону

Жінки, які проживали за кордоном понад три місяці, не зможуть балотуватися під час виборів. Голова партії Слуга народу Олена Шуляк заявила про необхідність законодавчих змін.

За словами депутатки, повномасштабна війна показала, що Україна потребує осучаснення виборчого законодавства, оскільки саме жінки, "рятуючи від війни дітей, часто мусили залишати дім та їхати в інші країни".

Шуляк наголосила, що життя за кордоном не означає, що жінка байдужа до України чи не працює на благо держави та її перемогу над окупантами.

"Гуманітарна допомога, доставка автівок на фронт, розміщення та допомога з роботою чи освітою для переселенців, пошук підтримки на міжнародній арені — все це роблять наші жінки за кордоном нині", – йдеться у дописі.

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За її словами, вже зараз робочі групи Комітету держвлади, місцевого самоврядування, регрозвитку та містобудування спільно з міжнародними партнерами та експертами переглядають чинні норми виборчого законодавства, щоб у майбутньому воно відповідало сучасним вимогам та викликам.

"Наголошую, робота з виборчою реформою не означає, що вибори збираються проводити під час війни. Але для успішного проведення післявоєнних виборів працювати необхідно вже зараз", – зауважила Шуляк.

Зміни закону про військовий обов'язок та військову службу, які зобов'язують жінок певних професій ставати на військовий облік, було прийнято 30 березня 2021 року.

7 вересня 2022 року тодішній міністр оборони Резніков підписав наказ про відстрочення взяття жінок на військовий облік на 12 місяців – до 1 жовтня 2023 року.

7 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок. Виняток – жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю.

З 1 жовтня 2023 року українські медикині стали на військовий облік.

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