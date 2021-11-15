Слуга народа избрала новую главу партии: кто она

Замглавы фракции Слуга народа Елена Шуляк возглавила партию Слуга Народа. Такое решение принято сегодня на съезде партии, сообщила пресс-служба СН.

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Кандидатура Шуляк была единственной на этот пост.

Выступая на съезде, Шуляк сказала: "Задача партии Слуга Народа на вторую половину каденции – быстро, эффективно и достойно подготовиться к новому избирательному циклу. Для этого политическая сила должна трансформироваться в соответствии с современными вызовами".

СПРАВКА. Елена Шуляк – замглавы фракции Слуга Народа, замглавы комитета по организации государственной власти, глава координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве. До избрания в Раду занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей. В 2014 году баллотировалась в Киевский горсовет.







Вадим Ребрина

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