Директор НАБУ звільнив свого першого заступника Углаву

Гізо Углава (Фото: Facebook)

Директор Національного антикорупційного бюро України звільнив свого першого заступника Гізо Углаву через те, що той вчинив дисциплінарний проступок. Про це повідомили у пресслужбі органу.

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"Директор НАБУ ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника директора бюро за вчинення дисциплінарного проступку – порушення присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, Закону України "Про державну службу", Кодексу етики працівника НАБУ", – повідомили там.

Службове розслідування і дисциплінарна комісія НАБУ виявили, що Углава вчиняв дії та висловлювання, "які підривали репутацію співробітника, котрий повідомив про можливий витік інформації".

Це також створило серед працівників НАБУ відчуття, що викриття таких фактів може мати негативні наслідки, що є серйозним порушенням етичних стандартів і принципів чесності, яких повинні дотримуватися працівники та керівництво НАБУ, йдеться у повідомленні пресслужби.