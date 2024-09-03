Директор НАБУ уволил своего первого заместителя Углаву

Гизо Углава (Фото: Facebook)

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины уволил своего первого заместителя Гизо Углаву из-за того, что тот совершил дисциплинарный проступок. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

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"Директор НАБУ принял решение о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к первому заместителю директора бюро за совершение дисциплинарного проступка – нарушение присяги государственного служащего, нарушение правил нравственного поведения государственных служащих, Закона Украины "О государственной службе", Кодекса этики работника НАБУ", – сообщили там.

Служебное расследование и дисциплинарная комиссия НАБУ обнаружили, что Углава совершал действия и высказывания, "подрывавшие репутацию сотрудника, сообщившего о возможной утечке информации".

Это также создало среди работников НАБУ ощущение, что разоблачение таких фактов может иметь негативные последствия, что является серьезным нарушением этических стандартов и принципов честности, которые должны соблюдаться работниками и руководством НАБУ, говорится в сообщении пресс-службы.