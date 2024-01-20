Джонсон: Трамп не покине Україну і не укладе угоду з Путіним. Навпаки — подвоїть допомогу

Джонсон заявив, що Трамп — перший президент США, який став на захист України після 2014 року

Дональд Трамп та Борис Джонсон (Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що 45-й президент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України в разі повернення до Білого дому. Про це він написав у колонці для Daily Mail.

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За його словами, 44-й президент США Барак Обама не зробив нічого, щоб зупинити вторгнення диктатора Володимира Путіна до України у 2014 році.

"Ні французи, ні німці, ні, відверто кажучи, не зробив цього і тодішній уряд Британії, який вирішив – загадковим чином – вмити руки й довірити долю українців нормандському формату, що морально збанкрутував", – заявив Джонсон.

Він зазначив, що саме Трамп передав Україні протитанкові комплекси Javelin, які допомогли в обороні Києва у 2022 році.

"І це сталося хоча б частково завдяки цьому сміливому рішенню Трампа, що українці змогли приголомшити світ і змусити армію Путіна втекти з української столиці", – написав експрем'єр.

Політик наголосив, що не вірить, що Трамп захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, яку він уже "помітно допоміг зберегти вільною".

"Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців, навпаки, зрозумівши, що він, безперечно, зробив, що з Путіним не потрібно укладати жодної угоди, я вважаю, є добрий шанс, що він подвоїть свої зусилля і завершить те, що почав, – давши їм те, що їм потрібне для перемоги", – резюмував він.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, аби уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" диктатора Путіна розпочати велику війну проти України.

Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".

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