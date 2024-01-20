Джонсон: Трамп не бросит Украину и не заключит сделку с Путиным. Наоборот — удвоит помощь

Джонсон заявил, что Трамп стал первым президентом США, который встал на защиту Украины после 2014 года

Дональд Трамп и Борис Джонсон (Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что 45 президент США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины в случае своего возвращения в Белый дом. Об этом он написал в колонке для Daily Mail.

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По его словам, 44 президент США Барак Обама не сделал ничего, чтобы остановить вторжение диктатора Владимира Путина в Украину в 2014 году.

"Ни французы, ни немцы, ни, откровенно говоря, не сделали этого и тогдашнее правительство Британии, которое решило – загадочным образом – умыть руки и доверить судьбу украинцев морально обанкротившемуся нормандскому формату", — заявил Джонсон.

Он отметил, что именно Трамп передал Украине противотанковые комплексы Javelin, которые помогли в обороне Киева в 2022 году.

"И это произошло хотя бы отчасти благодаря этому смелому решению Трампа, что украинцы смогли ошеломить мир и заставить армии Путина бежать из украинской столицы", — написал экс-премьер.

Политик подчеркнул, что не верит, что Трамп захочет войти в историю как президент, который покинул страну, которую он уже "заметно помог сохранить свободной".

"Я просто не могу поверить, что Трамп бросит украинцев, напротив, поняв, что он, несомненно, сделал, что с Путиным не нужно заключать никакой сделки, я считаю, что есть хороший шанс, что он удвоит свои усилия и завершит то, что начал, – дав им то, что им нужно для победы", — резюмировал он.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.

Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

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