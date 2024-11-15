Ефективність російських "Калібрів" дещо знизилася, але списувати з рахунків не треба – ВМС

Коли росіяни не застосовують ці ракети, то накопичують це озброєння, бо їхній військово-промисловий комплекс "хоч і кульгаво, але працює", заявив Плетенчук

Пуск ракети "Калібр" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Ефективність російських крилатих ракет "Калібр" доволі знизилася з початку повномасштабного вторгнення в Україну, але не варто "списувати з рахунків" це озброєння, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Про це він сказав на брифінгу у Медіацентрі Україна.

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"Доволі небезпечна зброя, проте її ефективність доволі знизилася з початку повномасштабного вторгнення. Не варто її списувати з рахунків, тому що це доволі масова зброя, якої в них у Чорному морі є достатньо – вісім носіїв у них є", – заявив військовий.

За його словами, коли окупанти не обстрілюють Україну "Калібрами", то накопичують ці ракети, оскільки їхній військово-промисловий комплекс "хоч і кульгаво, але працює".

Водночас, вважає речник, росіяни уже зрозуміли, що застосування "Калібрів" як окремого виду озброєння "не приносить результатів".

Він зазначив: під час двох останніх атак, коли окупанти масово застосували "Калібри", Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити 100% з них, але загарбники можуть застосовувати такі ракети під час можливих комбінованих атак.

"Будь-яка комбінована атака може відбуватися з їхнім застосуванням. Не треба викреслювати варіант, що вони можуть застосувати їх і окремо в якийсь момент, наприклад, під час учбово-бойових заходів, коли вони можуть вийти в море, щоб навчити своїх моряків такі ракети запускати. Але, знову ж таки, ефективність таких ракет викликає багато питань", – підсумував він.

Згідно з офіційним Telegram-каналом Повітряних сил, востаннє росіяни атакували Україну 28 "Калібрами" наприкінці серпня: військові не уточнювали, скільки саме таких ракет було знищено, але відомо, що захисникам вдалося збити 99 зі 115 "Калібрів", крилатих ракет Х-101 та керованих авіаракет Х-59/69.

13 листопада співрозмовник LIGA.net у СБУ підтвердив, що спецслужба ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського, відповідального за удар "Калібрами" по Вінниці у липні 2022-го та інші атаки по мирних українських містах.