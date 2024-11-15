Эффективность "Калибров" несколько снизилась, но списывать со счетов не надо – ВМС

Когда РФ не применяет эти ракеты, то накапливает их, потому что их военно-промышленный комплекс "хоть и хромая, но работает", заявил Плетенчук.

Пуск ракеты "Калибр" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Эффективность российских крылатых ракет "Калибр" достаточно снизилась с начала полномасштабного вторжения в Украину, но не стоит "списывать со счетов" это вооружение, рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Об этом он сказал на брифинге в Медиацентре Украина.

"Довольно опасное оружие, однако его эффективность достаточно снизилась с начала полномасштабного вторжения. Не стоит его списывать со счетов, потому что это довольно массовое оружие, которого у них в Черном море достаточно – восемь носителей у них есть", – заявил военный.

По его словам, когда оккупанты не обстреливают Украину "Калибрами", то накапливают эти ракеты, поскольку их военно-промышленный комплекс "хоть и хромая, но работает".

В то же время, считает спикер, россияне уже поняли, что применение "Калибров" как отдельного вида вооружения "не приносит результатов".

Он отметил: во время двух последних атак, когда оккупанты массово применили "Калибры", Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить 100% из них, но захватчики могут применять такие ракеты во время возможных комбинированных атак.

"Любая комбинированная атака может происходить с их применением. Не надо вычеркивать вариант, что они могут применить их и отдельно в какой-то момент, например, во время учебно-боевых мероприятий, когда они могут выйти в море, чтобы научить своих моряков такие ракеты запускать. Но, опять же, эффективность таких ракет вызывает множество вопросов", – подытожил он.

Согласно официальному Telegram-каналу Воздушных сил, последний раз россияне атаковали Украину 28 "Калибрами" в конце августа: военные не уточняли, сколько именно таких ракет было уничтожено, но известно, что защитникам удалось сбить 99 из 115 "Калибров", крылатых ракет Х-101 и управляемых авиаракет Х-59/69.

13 ноября собеседник LIGA.net в СБУ подтвердил, что спецслужба ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ Валерия Транковского, ответственного за удар "Калибрамы" по Виннице в июле 2022-го и другие атаки по мирным украинским городам.