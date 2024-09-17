Появились спутниковые снимки с места пораженных складов РФ под оккупированным Мариуполем

Некоторые из ударов были нанесены еще в пятницу 13 сентября, другие – в ночь с воскресенья на понедельник 16 числа. Еще появились фото с места удара

Иллюстративное фото: ВМС ВСУ

Появились спутниковые снимки последствий ударов Военно-морских сил ВСУ по складам боеприпасов РФ под временно оккупированным Мариуполем, соответствующие фото публикует российская служба Радио Свобода.

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На снимках видны следы последствий пожаров и детонации боеприпасов в трех разных локациях под Мариуполем.

По фото, некоторые из ударов были нанесены еще в пятницу 13 сентября, другие – в ночь с воскресенья на понедельник 16 числа.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото, как утверждается, последствий удара по складу в Глубоком под Мариуполем 13 сентября:

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Ранее ВМС сообщили, что нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов РФ вблизи Мариуполя: по их данным, благодаря удару удалось уничтожить как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые оккупанты накапливали для применения на украинской территории.

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