Появились спутниковые снимки с места пораженных складов РФ под оккупированным Мариуполем
Появились спутниковые снимки последствий ударов Военно-морских сил ВСУ по складам боеприпасов РФ под временно оккупированным Мариуполем, соответствующие фото публикует российская служба Радио Свобода.
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На снимках видны следы последствий пожаров и детонации боеприпасов в трех разных локациях под Мариуполем.
По фото, некоторые из ударов были нанесены еще в пятницу 13 сентября, другие – в ночь с воскресенья на понедельник 16 числа.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото, как утверждается, последствий удара по складу в Глубоком под Мариуполем 13 сентября:
Ранее ВМС сообщили, что нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов РФ вблизи Мариуполя: по их данным, благодаря удару удалось уничтожить как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые оккупанты накапливали для применения на украинской территории.
- 22 августа бойцы ВМС уничтожили российский склад на временно оккупированной Кинбурнской косе.
- 7 сентября собеседник LIGA.net сообщил, что беспилотники СБУ вызвали пожар и детонацию на складе боеприпасов и техники в Воронежской области.
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