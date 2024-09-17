З'явилися перші супутникові знімки та фото уражених складів РФ під окупованим Маріуполем

Деяких ударів було завдано ще у п'ятницю 13 вересня, решту — у ніч з неділі на понеділок 16 числа. Також з'явилися світлини з місця удару

Ілюстративне фото: ВМС ЗСУ

З'явилися супутникові знімки наслідків ударів Військово-морських сил ЗСУ по складах боєприпасів РФ під тимчасово окупованим Маріуполем, відповідні світлини публікує російська служба Радіо Свобода.

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На знімках видно сліди наслідків пожеж та детонації боєприпасів у трьох різних локаціях під Маріуполем.

За фото, деяких ударів було завдано ще у п'ятницю 13 вересня, решту — у ніч з неділі на понеділок 16 числа.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував фото, як стверджується, наслідків удару по складу у Глибокому під Маріуполем 13 вересня:

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Фото: Telegram Андрющенко Time

Раніше ВМС повідомили, що завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів РФ поблизу Маріуполя: за їх даними, завдяки удару вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, котрі окупанти накопичували для застосування на українській території.

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