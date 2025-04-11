Ексгауляйтеру Севастополя дали три роки та чотири місяці в'язниці за обхід санкцій щодо РФ

Суд в Лондоні засудив Дмитра Овсяннікова за вісьмома статтями звинувачення в порушенні санкцій проти РФ

Дмитро Овсянніков (Фото: Andy Rain / EPA)

Лондонський королівський суд Саутерк дав ексгауляйтеру Севастополя Дмитру Овсяннікову три роки та чотири місяці в'язниці у справі про обхід санкцій проти Росії. Про це повідомляє Crown Prosecution Service.

Суд у справі про обхід санкцій проти РФ засудив Дмитра Овсяннікова та його брата Олексія. Останній отримав один рік та три місяці в'язниці з відстроченням на такий самий строк, також Олексій Овсянніков має дотримуватися комендантської години з 22:00 до 06:00.

Засудження Овсяннікових за обхід санкцій проти Росії назвали першим в історії Великої Британії. Дмитра Овсяннікова засудили за вісьмома статтями звинувачення в порушенні санкцій проти РФ і двома – в злочинах, що пов'язані з відмиванням грошей.

Його брата Олексія засудили за двома статтями звинувачення в порушенні санкцій проти Росії. Дружині колишнього гауляйтера Севастополя Катерині також висували подібні звинувачення за чотирма статтями. Але всі звинувачення з неї зняли.

Олексій Овсянніков придбав для Дмитра машину після блокування його рахунків через перебування під санкціями Великої Британії та користувався нею.

Пізніше, у 2023 році, Олексій залишив свою картку Дмитру Овсяннікову для використання в магазинах поблизу лондонських районів Клепгем та Белгем.

У травні 2024 року Олексій дав брату близько 17 000 фунтів стерлінгів для оплати приватної школи його дітей.

У листопаді 2017 року Європейський Союз запровадив щодо Овсяннікова санкції як проти гауляйтера тимчасово окупованого Севастополя. Під санкції Великої Британії він потрапив у грудні 2020-го. Попри це, в січні 2023 року Овсянніков отримав британський паспорт.

У лютому 2023 року з Овсяннікова зняли санкції ЄС. Однак обмеження, запроваджені Великою Британією, після її виходу з ЄС залишились чинними.

18 березня 2025 року суд у Лондоні розпочав розгляд справи проти Овсяннікова щодо обходу санкцій Великої Британії.

9 квітня присяжні визнали Овсяннікова винним.