Экс-гауляйтеру Севастополя дали три года и четыре месяца тюрьмы за обход санкций против РФ

Суд в Лондоне осудил Дмитрия Овсянникова по восьми статьям обвинения в нарушении санкций против РФ

Дмитрий Овсянников (Фото: Andy Rain / EPA)

Лондонский королевский суд Саутуарк дал экс-гауляйтеру Севастополя Дмитрию Овсянникову три года и четыре месяца тюрьмы по делу об обходе санкций против России. Об этом сообщает Crown Prosecution Service.

Суд по делу об обходе санкций против РФ осудил Дмитрия Овсянникова и его брата Алексея. Последний получил один год и три месяца тюрьмы с отсрочкой на такой же срок, также Алексей Овсянников должен соблюдать комендантский час с 22:00 до 06:00.

Осуждение Овсянниковых за обход санкций против России назвали первым в истории Великобритании. Дмитрий Овсянников осужден по восьми статьям обвинения в нарушении санкций против РФ и двух – в преступлениях, которые связаны с отмыванием денег.

Его брата Алексея осудили по двум статьям обвинения в нарушении санкций против России. Жене бывшего гауляйтера Севастополя Екатерине также выдвигали подобные обвинения по четырем статьям. Но все обвинения с нее сняли.

Алексей Овсянников приобрел для Дмитрия машину после блокирования его счетов из-за пребывания под санкциями Великобритании и пользовался ею.

Позже, в 2023 году, Алексей оставил свою карточку Дмитрию Овсянникову для использования в магазинах вблизи лондонских районов Клапем и Бэлхам.

В мае 2024 года Алексей дал брату около 17 000 фунтов стерлингов для оплаты частной школы его детей.

В ноябре 2017 года Европейский Союз ввел в отношении Овсянникова санкции как против гауляйтера временно оккупированного Севастополя. Под санкции Великобритании он попал в декабре 2020 года. Несмотря на это, в январе 2023 года Овсянников получил британский паспорт.

В феврале 2023 года с Овсянникова сняли санкции ЕС. Однако ограничения, введенные Великобританией, после ее выхода из ЕС остались в силе.

18 марта 2025 года суд в Лондоне приступил к рассмотрению дела против Овсянникова об обходе санкций Великобритании.

9 апреля присяжные признали Овсянникова виновным.