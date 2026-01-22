Ексголова ДПСУ Дейнеко та два посадовці отримали підозру від НАБУ

З України до ЄС перевозили цигарки на авто, схожих на дипломатичні. Фігуранти за кожну машину отримували хабар

Сергій Дейнеко (Фото: пресслужба РНБО)

Колишньому голові Держприкордонслужби та кільком посадовцям повідомили про підозру в отриманні хабарів, заявили в Національному антикорупційному бюро. За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Сергія Дейнека та начальника відділу пункту пропуску Олександра Марущака.

Третім фігурантом є колишня службова особа ДПСУ, імені якої не називають. За даними НАБУ, посадовців викрили на отриманні хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Як з'ясували слідчі, у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через кордон до Європи. Сприяли цьому топпосадовці ДПСУ, за що регулярно отримували хабарі: лише за липень-листопад того ж року отримали мінімум 204 000 євро за безперешкодний проїзд 68 авто. Кожне авто "коштувало" 3000 євро.

Щоб приховати діяльність, фігуранти використовували авто, зареєстровані на території Чехії та Австрії. На них встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні, а пасажирами були власники дипломатичних паспортів – члени родин українських дипломатів у Європі.

Як зазначили в НАБУ, такі пасажири давали змогу уникнути огляду автівок прикордонними та митними органами держав ЄС. Також детективи НАБУ встановили, що топпосадовці ДПСУ раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Марущак уже є фігурантом кримінального провадження про підкуп працівника СБУ у розмірі $355 000 за невжиття заходів щодо викриття його протиправної діяльності. У березні 2025 року Марущак отримав підозру, а працівник СБУ та посередник отримали її у лютому того ж року.