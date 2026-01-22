Экс-глава ГПСУ Дейнеко и два чиновника получили подозрение от НАБУ: причастны к контрабанде сигарет

Из Украины в ЕС перевозили сигареты на авто, похожих на дипломатические. Фигурнаты за каждую машину получали взятку

Сергей Дейнеко (Фото: пресс-служба СНБО)

Бывшему главе Госпогранслужбы и нескольким должностным лицам сообщили о подозрении в получении взяток, заявили в Национальном антикоррупционном бюро. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Дейнеко и начальнике отдела пункта пропуска Александре Марущака.

Третьим фигурантом является бывшее должностное лицо ГПСУ, имя которого не называют. По данным НАБУ, чиновников разоблачили на получении взяток за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

Как выяснили следователи, в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через границу в Европу. Способствовали этому топ-чиновники ГПСУ, за что регулярно получали взятки: только за июль-ноябрь того же года получили минимум 204 000 евро за беспрепятственный проезд 68 авто. Каждое авто "стоило" 3000 евро.

Чтобы скрыть деятельность, фигуранты использовали авто, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии. На них устанавливали также специальные номерные знаки, похожие на дипломатические, а пассажирами были владельцы дипломатических паспортов - члены семей украинских дипломатов в Европе.

Как отметили в НАБУ, такие пассажиры позволяли избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органами государств ЕС. Также детективы НАБУ установили, что топ-чиновники ГПСУ ранее проходили службу вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы.

Сейчас решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения.

Марущак уже является фигурантом уголовного производства о подкупе работника СБУ в размере $355 000 за непринятие мер по разоблачению своей противоправной деятельности. В марте 2025 года Марущак получил подозрениеа работник СБУ и посредник получили ее в феврале того же года.