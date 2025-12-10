Експосадовця Міноборони підозрюють у незаконному продажі шістьох кораблів ВМС – фото

Колишній чиновник нібито знімав з балансу військові кораблі та продавав їх як металобрухт

Військовий корабель "Нікополь" (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Експосадовця Міноборони та ще двох осіб підозрюють у незаконному продажу списаних військових кораблів Збройних Сил України. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними співрозмовника LIGA.net серед правоохоронців, йдеться про Покотила Р. В.

В Офісі генпрокурора розповіли, що чоловік мав службовий доступ до документів щодо списання. За даними слідства, він вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати непридатні судна.

Йдеться про шість кораблів ВМС ЗСУ, знятих з балансу через технічну несправність і застарілість. Замість утилізації підозрювані організували їх продаж як металобрухту.

Правоохоронці повідомили, що для цього фігуранти штучно знизили категорію технічного стану суден і забезпечили оцінку за суттєво заниженою вартістю. В Офісі генпрокурора додали, що конкурс із визначення покупця провели лише формально – перемогу заздалегідь віддали конкретній приватній компанії.

Державі завдано збитків на понад 900 000 грн. Приватна структура отримала незаконну економічну вигоду, додали в Офісі генпрокурора.

Трьом особам повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групи осіб і такому, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Ці дії караються позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

