Експосадовця Міноборони підозрюють у незаконному продажі шістьох кораблів ВМС – фото
Експосадовця Міноборони та ще двох осіб підозрюють у незаконному продажу списаних військових кораблів Збройних Сил України. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними співрозмовника LIGA.net серед правоохоронців, йдеться про Покотила Р. В.
В Офісі генпрокурора розповіли, що чоловік мав службовий доступ до документів щодо списання. За даними слідства, він вступив у змову з представниками підприємства, яке мало утилізувати непридатні судна.
Йдеться про шість кораблів ВМС ЗСУ, знятих з балансу через технічну несправність і застарілість. Замість утилізації підозрювані організували їх продаж як металобрухту.
Правоохоронці повідомили, що для цього фігуранти штучно знизили категорію технічного стану суден і забезпечили оцінку за суттєво заниженою вартістю. В Офісі генпрокурора додали, що конкурс із визначення покупця провели лише формально – перемогу заздалегідь віддали конкретній приватній компанії.
Державі завдано збитків на понад 900 000 грн. Приватна структура отримала незаконну економічну вигоду, додали в Офісі генпрокурора.
Трьом особам повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групи осіб і такому, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Ці дії караються позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- 12 серпня стало відомо, що керівник одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України отримав підозру в одержанні хабаря від одного зі столичних забудовників.
- 6 листопада Офіс генпрокурора повідомив, що на Сумщині військовому і ряду чиновників повідомили про підозру у розкраданні 16 млн грн на дрони.
Коментарі (0)