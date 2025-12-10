Экс-чиновника Минобороны подозревают в незаконной продаже шести кораблей ВМС

Бывший чиновник якобы снимал с баланса военные корабли и продавал их как металлолом

Военный корабль "Никополь" (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Экс-чиновника Минобороны и еще двух человек подозревают в незаконной продаже списанных военных кораблей Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным собеседника ЛИГА.net среди правоохранителей, речь идет о Покотило Р. В.

В Офисе генпрокурора рассказали, что мужчина имел служебный доступ к документам по списанию. По данным следствия, он вступил в сговор с представителями предприятия, которое должно было утилизировать непригодные суда.

Речь идет о шести кораблях ВМС ВСУ, снятых с баланса из-за технической неисправности и устарелости. Вместо утилизации подозреваемые организовали их продажу в качестве металлолома.

Правоохранители сообщили, что для этого фигуранты искусственно снизили категорию технического состояния судов и обеспечили оценку по существенно заниженной стоимости. В Офисе генпрокурора добавили, что конкурс по определению покупателя провели лишь формально – победу заранее отдали конкретной частной компании.

Государству нанесен ущерб на более 900 000 грн. Частная структура получила незаконную экономическую выгоду, добавили в Офисе генпрокурора.

Трем лицам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группы лиц и повлекшем тяжкие последствия государственным интересам. Эти действия наказываются лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.