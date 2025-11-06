На Сумщине военного и чиновников подозревают в хищении 16 млн грн на дроны – фото, видео

В случае доказательства вины фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности

Фото: Офис генерального прокурора

На Сумщине восьми лицам сообщено о подозрении в присвоении более 16 миллионов гривен, которые должны были пойти на закупку квадрокоптеров для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По версии следствия, организатором был военнослужащий, который привлек к должностным лицам нескольких общин и подконтрольных предпринимателей. В июне 2023 года подозреваемые подделывали документы от имени одной из воинских частей – договоры, накладные и запросы на закупку дронов. На основании этих "документов" со счетов четырех общин было перечислено более 15,6 млн грн.

Фактической поставки техники не произошло. По информации правоохранителей, лица присвоили средства и легализовали через ряд финансовых операций.

Участникам схемы сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за присвоение имущества (ст. 1911), легализацию доходов (ст. 209), служебный подлог и использование поддельных документов (ст. 358). Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

