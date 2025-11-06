На Сумщині військового і чиновників підозрюють у розкраданні 16 млн грн на дрони – фото, відео

У разі доведення вини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади

Фото: Офис генерального прокурора

На Сумщині вісьмом особам повідомлено про підозру у привласненні понад 16 мільйонів гривень, які мали піти на закупівлю квадрокоптерів для Збройних Сил України. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, організатором був військовослужбовець, який залучив посадовців кількох громад та підконтрольних підприємців. У червні 2023 року підозрювані підробляли документи від імені однієї з військових частин – договори, накладні та запити на закупівлю дронів. На підставі цих "документів" з рахунків чотирьох громад було перераховано понад 15,6 млн грн.

Фактичного постачання техніки не відбулося. За інформацією правоохоронців, особи привласнили кошти й легалізували через низку фінансових операцій.

Учасникам схеми повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за привласнення майна (ст. 1911), легалізацію доходів (ст. 209), службове підроблення та використання підроблених документів (ст. 358). Прокуратура вже звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

