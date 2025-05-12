Експосадовиця розвідки США пояснила, як сприймати участь Китаю у параді Путіна 9 травня

Бет Саннер (Фото: x.com/barronsadviso)

Росія змушена покладатися на підтримку Китаю, Ірану та Північної Кореї, оскільки не здатна самостійно вести війну проти України. Про це LIGA.net у кулуарах Київського безпекового форуму розповіла Бет Саннер, колишня заступниця директора Національної розвідки США.

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Саннер підкреслила, що те, що лідери інших країн 9 травня пройшли Червоною площею на параді Володимира Путіна означає, що російський диктатор хоче показати себе світові не ізольованим, а тим, хто має друзів, і йому потрібні ці країни.

Вона підкреслила, що ці стосунки будуються не на силі Росії, а навпаки – на її слабкості.

"Путін не зміг би вести війну проти України без відчайдушно бідних Північної Кореї та Ірану і економічно домінуючого Китаю. Йому потрібні ці країни. І це небезпечно для Путіна. Відносини, які будуються не на дружбі та спільних цінностях, а на потребі, зазвичай є слабкими і крихкими", – зауважила експосадовиця розвідки США.

Також Саннер наголосила, що нині ці країни об’єднує бажання змінити світовий порядок.

"Росія прагне зламати чинний світопорядок, Китай – маніпулювати ним і не допустити домінування США. Вони згодні лише в одному – цей порядок не має очолювати Америка", – наголосила вона.

Саннер також звернула увагу на внутрішньоамериканський контекст.

"Мене турбує, що політика Трампа лише полегшує роботу Кремля. Сподіваюся, до саміту НАТО стане зрозуміло, що саме Росія, а не Україна є проблемою у цій війні й проблемою у врегулюванні цієї війни", – зауважила експосадовиця розвідки США.