Экс-чиновница разведки США объяснила, как воспринимать участие Китая в параде Путина 9 мая

Бет Саннер (Фото: x.com/barronsadviso)

Россия вынуждена полагаться на поддержку Китая, Ирана и Северной Кореи, поскольку не способна самостоятельно вести войну против Украины. Об этом LIGA.net в кулуарах Киевского форума безопасности рассказала Бет Саннер, бывшая заместитель директора Национальной разведки США.

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Саннер подчеркнула, что то, что лидеры других стран 9 мая прошли по Красной площади на параде Владимира Путина, означает, что российский диктатор хочет показать себя миру не изолированным, а тем, кто имеет друзей, и ему нужны эти страны.

Она подчеркнула, что эти отношения строятся не на силе России, а наоборот – на ее слабости.

"Путин не смог бы вести войну против Украины без отчаянно бедных Северной Кореи и Ирана и экономически доминирующего Китая. Ему нужны эти страны. И это опасно для Путина. Отношения, которые строятся не на дружбе и общих ценностях, а на нужде, обычно являются слабыми и хрупкими" – отметила экс-чиновница разведки США.

Также Саннер подчеркнула, что сейчас эти страны объединяет желание изменить мировой порядок.

"Россия стремится сломать действующий миропорядок, Китай – манипулировать им и не допустить доминирования США. Они согласны только в одном – этот порядок не возглавляет Америка", – подчеркнула она.

Саннер также обратила внимание на внутриамериканский контекст.

"Меня беспокоит, что политика Трампа лишь облегчает работу Кремля. Надеюсь, до саммита НАТО станет ясно, что именно Россия, а не Украина является проблемой в этой войне и проблемой в урегулировании этой войны", – отметила экс-чиновница разведки США.