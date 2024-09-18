Експосол України у РФ: Мінські угоди дозволили поставити ескалацію бойових дій на паузу

Володимир Єльченко (Фото: скриншот із відео)

Мінські угоди дозволили поставити на певну паузу ескалацію бойових дій на Донбасі, вважає останній посол України в Росії Володимир Єльченко. Про це він розповів в інтерв’ю LIGA.net.

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"Але, звичайно, вони не могли зупинити цю війну або взагалі її закінчити. І те ж саме я думаю про будь-які угоди, які зараз можуть бути підписані, теоретично мається на увазі", – сказав дипломат.

Єльченко вважає, що, навіть якщо Україна дійде до перемовин із РФ, то це буде чергова пауза і заморожування конфлікту на певній території.

За словами дипломата, зі стратегічного погляду підписання Мінських угод було правильним рішенням.

"У нас, можливо, не було іншого виходу в той момент, тому президент Петро Порошенко на це погодився, а може він щиро сподівався на те, що ця пауза потім перетвориться на стабільне врегулювання і припинення цієї війни", – наголосив Єльченко.

Він додав, що Україна має винести з цього урок, і теперішня влада це розуміє.

"І яким би емоційно складним не було питання про те, погоджуватися на переговори з Росією, чи не погоджуватися, треба завжди пам’ятати про те, що РФ абсолютно не можна довіряти. І вони це доводили неодноразово", – стверджує експосол.

Він наголосив, що довіряти не можна не лише теперішній російській владі, а й будь-якій майбутній також.

12 березня Зеленський заявив, що пауза у війні – це новий Мінськ, який дасть Путіну знову напасти на Україну, але без помилок.

6 липня Столтенберг сказав, що вся попередня агресивна поведінка Росії говорить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод.

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