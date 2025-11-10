Експрезидента Франції Саркозі звільнили з в'язниці: суд не бачить ризиків змови

Саркозі заявив, що в'язниця – це "дуже важко" і дуже вимотує

Ніколя Саркозі (Фото: EPA / TERESA SUAREZ)

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі 10 листопада звільнили з в'язниці після 20 днів ув'язнення. Його помістили під судовий нагляд, передає Le Figaro.

Саркозі виїхав із в'язниці Ла-Санте близько 15:00 (16:00 за Києвом) під конвоєм.

"Попереднє взяття під варту не було виправдане. Ризику приховування доказів, тиску або змови немає", – постановив паризький апеляційний суд.

Йому заборонено залишати країну і контактувати з ключовими фігурантами справи та іншими особами, включно з міністром юстиції Жеральдом Дарманеном і його апаратом.

"Наступний крок – апеляційний розгляд. Наше завдання, Ніколя Саркозі й наше власне, – підготуватися до цього апеляційного слухання", – сказав адвокат Саркозі Крістоф Інгрейн.

Сам Саркозі звернувся до суду наприкінці слухань. Він заявив, що у нього ніколи не було думки й намірів просити грошей у колишнього глави Лівії Муаммара Каддафі.

"Я ніколи не думав, що доживу до 70 років і потраплю до в'язниці. Це нав'язане випробування. Це важко, дуже важко. Це залишає свій слід на кожному ув'язненому, тому що це вимотує. Я усвідомлюю всю серйозність пред'явлених мені звинувачень, але три тижні у в'язниці Ла-Санте не змінять мого ставлення", – сказав він.