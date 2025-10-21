Експрезидент Франції Саркозі почав відбувати п’ятирічний тюремний термін

Ніколя Саркозі, якого засудили на п'ять років, утримуватиметься в окремій камері, де він буде ізольований від інших із міркувань безпеки

Ніколя Саркозі (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі прибув до паризької в'язниці, щоб розпочати відбування п’ятирічного терміну ув'язнення за злочинну змову з метою фінансування виборчої кампанії 2007 року коштами з Лівії. Про це повідомило агентство Associated Press.

Він перший колишній лідер сучасної Франції, якого ув'язнили. Дорогою до в'язниці Саркозі сказав: "Невинну людину ув'язнюють".

У вівторок він пройшов алеєю свого будинку, тримаючись за руки з дружиною Карлою Бруні-Саркозі, до того як вирушив до в'язниці. Вони повільно пройшли перед натовпом репортерів до своїх дітей та онуків біля будинку. Він помахав натовпу прихильників, перш ніж сісти до машини.

Він заперечує як обвинувальний вирок, так і незвичайне рішення судді про взяття його під варту до розгляду апеляції.

Сотні прихильників зібралися в елітному паризькому районі, де живе Саркозі, аплодуючи, скандуючи "Ніколя, Ніколя" та виконуючи французький гімн. На найближчому паркані вивішено два французькі прапори з написами: "Мужність, Ніколя, повертайся швидше" та "Істинна Франція з Ніколя".

Адвокати Саркозі заявили, що колишній президент утримуватиметься в окремій камері, де він буде ізольований від інших ув'язнених із міркувань безпеки.

Захисник Крістоф Інґрен заявив в ефірі телеканалу BFM, що ув'язнення "зміцнює його рішучість і посилює його лють, бажання довести свою невинуватість". Він додав, що Саркозі планує написати книгу про свій тюремний досвід.

Жан-Мішель Дарруа, інший адвокат Саркозі, заявив у вівторок, що колишній президент "морально підготувався" до утримання в окремій камері, де його буде ізольовано від інших ув'язнених із міркувань безпеки.

"Спочатку він зібрав сумку з кількома светрами, тому що у в'язниці холодно, і вушними затичками, тому що там дуже галасливо. Ізоляція, яку йому доведеться пережити, болісна, але він підготувався", – поділився він.

Паризький суддя ухвалив, що Саркозі почне відбувати тюремне ув'язнення, не чекаючи на розгляд апеляції, у зв'язку із "серйозністю порушення громадського порядку, заподіяного злочином".

Згідно з рішенням суду, 70-річний Саркозі зможе подати клопотання про звільнення до апеляційного суду тільки після того, як опиниться за ґратами, і судді матимуть до двох місяців на його розгляд.

Адвокати Саркозі заявили, що клопотання про звільнення буде подано у найкоротші терміни.

ДОВІДКА Ніколя Саркозі — французький політик, президент Франції у 2007-2012 роках. Він очолював партію Союз за народний рух і проводив реформи, спрямовані на модернізацію економіки та посилення безпеки. У зовнішній політиці Саркозі активно підтримував тісні зв’язки з Європейським Союзом і США. Після завершення каденції він залишив велику політичну активність, але неодноразово опинявся у центрі судових розслідувань щодо корупції.