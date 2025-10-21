Экс-президент Франции Саркози начал отбывать пятилетний тюремный срок

Николя Саркози, которого осудили на пять лет, будет содержаться в одиночной камере, где он будет изолирован от других из соображений безопасности

Николя Саркози (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в парижскую тюрьму, чтобы начать отбывание пятилетнего срока заключения за преступный сговор с целью финансирования избирательной кампании 2007 года средствами из Ливии. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Он первый бывший лидер современной Франции, которого посадили в тюрьму. По дороге туда Саркози сказал: "Невиновного человека сажают в тюрьму".

Во вторник он прошел по аллее своего дома, держась за руки с женой Карлой Бруни-Саркози, до того как отправился в место заключения. Они медленно прошли перед толпой репортеров к своим детям и внукам возле дома. Он помахал толпе сторонников, прежде чем сесть в машину.

Он отрицает как обвинительный приговор, так и необычное решение судьи о заключении его под стражу до рассмотрения апелляции.

Сотни сторонников собрались в элитном парижском районе, где живет Саркози, аплодируя, скандируя "Николя, Николя" и исполняя французский гимн. На ближайшем заборе вывешены два французских флага с надписями: "Мужество, Николя, возвращайся скорее" и "Истинная Франция с Николя".

Адвокаты Саркози заявили, что бывший президент будет содержаться в отдельной камере, где он будет изолирован от других заключенных из соображений безопасности.

Защитник Кристоф Ингрен заявил в эфире телеканала BFM, что заключение "укрепляет его решимость и усиливает его ярость, желание доказать свою невиновность". Он добавил, что Саркози планирует написать книгу о своем тюремном опыте.

Жан-Мишель Дарруа, другой адвокат Саркози, заявил во вторник, что бывший президент "морально подготовился" к содержанию в отдельной камере, где он будет изолирован от других заключенных по соображениям безопасности.

"Сначала он собрал сумку с несколькими свитерами, потому что в тюрьме холодно, и ушными затычками, потому что там очень шумно. Изоляция, которую ему придется пережить, мучительная, но он подготовился", – поделился он.

Парижский судья постановил, что Саркози начнет отбывать тюремное заключение, не дожидаясь рассмотрения апелляции, в связи с "серьезностью нарушения общественного порядка, причиненного преступлением".

Согласно решению суда, 70-летний Саркози сможет подать ходатайство об освобождении в апелляционный суд только после того, как окажется за решеткой, и судьи будут иметь до двух месяцев на его рассмотрение.

Адвокаты Саркози заявили, что ходатайство об освобождении будет подано в кратчайшие сроки.

СПРАВКА Николя Саркози – французский политик, президент Франции в 2007-2012 годах. Он возглавлял партию Союз за народное движение и проводил реформы, направленные на модернизацию экономики и усиление безопасности. Во внешней политике Саркози активно поддерживал тесные связи с Европейским Союзом и США. После завершения каденции он оставил большую политическую активность, но неоднократно оказывался в центре судебных расследований по коррупции.