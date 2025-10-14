RTL: Экс-президент Франции Саркози начнет отбывать наказание в тюрьме 21 октября

Николя Саркози приговорен по "ливийскому делу" к пяти годам заключения, приговор бесповоротный и должен быть исполнен немедленно

Николя Саркози (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT)

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого приговорили к пяти годам заключения по "ливийскому делу", начнет отбывать наказание 21 октября. Об этом сообщил представитель Национальной финансовой прокуратуры Парижского суда, передает радиосеть RTL.

70-летний экс-президент станет первым бывшим главой республики, которого посадят в тюрьму. Он будет отбывать наказание в тюрьме Ла-Сант в Париже, где есть специальный изолятор, предназначенный для уязвимых заключенных или его будут содержать в одиночной камере.

По данным RTL, после того, как Саркози прибыл в финансовую прокуратуру в Париже, чтобы узнать подробности своего будущего заключения, он заполнил индивидуальное уведомление о заключении.

Среди озвученных вопросов были такие: "Есть ли у вас депрессия?", "Есть ли риск самоубийства, за которым нужно следить?", "Есть ли какие-то зависимости, которые нужно лечить, или лекарства, которые нужно вам обеспечить?". Эта форма предназначена для подготовки к приему заключенных.

25 сентября французский суд признал виновным бывшего президента Франции по "ливийскому делу" о финансировании его избирательной кампании за счет ливийского диктатора Муаммара Каддафи и оправдал по обвинению в коррупции и хищении государственных средств. Ему назначили пять лет за решеткой.

После заключения его адвокаты могут подать ходатайство в апелляционный суд о его освобождении, но он будет оставаться под стражей, если суд не решит иначе.

По данным французского издания, Саркози соответствует нескольким критериям, чтобы претендовать на это ходатайство: отсутствие риска повторного преступления или побега, поэтому он может надеяться на освобождение из тюрьмы до Рождества.