RTL: Експрезидент Франції Саркозі почне відбувати покарання у в’язниці 21 жовтня

Ніколя Саркозі засуджено у "лівійській справі" до п'яти років ув'язнення, вирок безповоротний і має бути виконаний негайно

Ніколя Саркозі (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT)

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, якого засудили до п'яти років ув'язнення у "лівійській справі", почне відбувати покарання 21 жовтня. Про це повідомив представник Національної фінансової прокуратури Паризького суду, передає радіомережа RTL.

70-річний експрезидент стане першим колишнім главою республіки, якого ув'язнять. Він відбуватиме покарання у в'язниці Ла-Сант в Парижі, де є спеціальний ізолятор, призначений для вразливих ув’язнених, або його утримуватимуть в одиночній камері.

За даними RTL, після того, як Саркозі прибув до фінансової прокуратури в Парижі, щоб дізнатися подробиці свого майбутнього ув’язнення, він заповнив індивідуальне повідомлення про ув'язнення.

Серед озвучених питань були такі: "Чи у вас депресія?", "Чи є ризик самогубства, за яким потрібно стежити?", "Чи є якісь залежності, які потрібно лікувати, або ліки, які потрібно вам забезпечити?". Ця форма призначена для підготовки до прийому ув'язнених.

25 вересня французький суд визнав винним колишнього президента Франції у "лівійській справі" щодо фінансування його виборчої кампанії коштом лівійського диктатора Муаммара Каддафі та виправдав за звинуваченнями у корупції й розкраданні державних коштів. Йому призначили п'ять років за ґратами.

Після ув’язнення адвокати можуть подати клопотання до апеляційного суду про його звільнення, але він залишатиметься під вартою, якщо суд не вирішить інакше.

За даними французького видання, Саркозі відповідає кільком критеріям, щоб претендувати на це клопотання: відсутність ризику повторного злочину або втечі, тому він може сподіватися на звільнення з в'язниці до Різдва.