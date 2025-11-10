Экс-президента Франции Саркози освободили из тюрьмы: суд не видит рисков сговора

Саркози заявил, что тюрьма – это "очень тяжело" и очень изматывает

Николя Саркози (Фото: EPA / TERESA SUAREZ)

Бывшего президента Франции Николя Саркози 10 ноября освободили из тюрьмы после 20 дней заключения. Его поместили под судебный надзор, передает Le Figaro.

Саркози выехал из тюрьмы Ла-Санте около 15:00 (16:00 по Киеву) под конвоем.

"Предварительное заключение под стражу не было оправдано. Риска сокрытия доказательств, давления или сговора нет", – постановил парижский апелляционный суд.

Ему запрещено покидать страну и контактировать с ключевыми фигурами дела и другими лицами, включая министра юстиции Жеральда Дарманена и его аппарат.

"Следующий шаг – апелляционное разбирательство. Наша задача, Николя Саркози и наша собственная, – подготовиться к этому апелляционному слушанию", – сказал адвокат Саркози Кристоф Ингрейн.

Сам Саркози обратился к суду в конце слушаний. Он заявил, что у него никогда не было мысли и намерений просить денег у бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи.

"Я никогда не думал, что доживу до 70 лет и попаду в тюрьму. Это навязанное испытание. Это тяжело, очень тяжело. Это оставляет свой след на каждом заключенном, потому что это изматывает. Я осознаю всю серьезность предъявленных мне обвинений, но три недели в тюрьме Ла-Санте не изменят моего отношения", – сказал он.