Экс-президента Франции Саркози освободили из тюрьмы: суд не видит рисков сговора
Бывшего президента Франции Николя Саркози 10 ноября освободили из тюрьмы после 20 дней заключения. Его поместили под судебный надзор, передает Le Figaro.
Саркози выехал из тюрьмы Ла-Санте около 15:00 (16:00 по Киеву) под конвоем.
"Предварительное заключение под стражу не было оправдано. Риска сокрытия доказательств, давления или сговора нет", – постановил парижский апелляционный суд.
Ему запрещено покидать страну и контактировать с ключевыми фигурами дела и другими лицами, включая министра юстиции Жеральда Дарманена и его аппарат.
"Следующий шаг – апелляционное разбирательство. Наша задача, Николя Саркози и наша собственная, – подготовиться к этому апелляционному слушанию", – сказал адвокат Саркози Кристоф Ингрейн.
Сам Саркози обратился к суду в конце слушаний. Он заявил, что у него никогда не было мысли и намерений просить денег у бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи.
"Я никогда не думал, что доживу до 70 лет и попаду в тюрьму. Это навязанное испытание. Это тяжело, очень тяжело. Это оставляет свой след на каждом заключенном, потому что это изматывает. Я осознаю всю серьезность предъявленных мне обвинений, но три недели в тюрьме Ла-Санте не изменят моего отношения", – сказал он.
- 25 сентября парижский суд признал Саркози виновным в преступном сговоре за получение незаконного финансирования на предвыборную кампанию 2007 года. По данным прокуратуры, в 2005 году Саркози заключил соглашение с Каддафи о получении денег в обмен на поддержку ливийского правительства на международной арене.
- Экс-президент Франции начал отбывать пятилетний тюремный срок 21 октября.
