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Ердоган та Путін домовилися про зустріч у Туреччині

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 14:01
Ердоган та Путін домовилися про зустріч у Туреччині - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін (Фото: EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін домовилися про зустріч у Туреччині. Про це повідомляє канцелярія Ердогана.

Як зазначається, відбулася телефонна розмова Ердогана та Путіна, два лідери домовилися про візит Путіна до Туреччини.

Згідно із заявою Управління зі зв'язків із громадськістю президента Ердогана, лідери двох країн домовилися про візит Путіна до Туреччини.

Як повідомляється, Ердоган заявив, що не слід робити кроків для ескалації напруженості під час російсько-української війни, наголосив на важливості Чорноморської ініціативи, яку він вважає "мостом миру".

Він зазначив, що бездіяльність Чорноморської ініціативи протягом тривалого часу нікому не вигідна і що найбільше постраждають країни з низьким доходом і ті, хто потребує зерна.

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль та дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи.

Турецький президент висловив задоволення зростальним інтересом російських туристів до Туреччини, а також висловив упевненість, що цього року спільними зусиллями буде побито туристичний рекорд.

Туреччина не ратифікувала Римський статут та не визнає рішення Міжнародного кримінального суду.

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Наталія Медведєва
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туреччинаволодимир путінРеджеп Тайїп Ердоган
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