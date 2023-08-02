Ердоган та Путін домовилися про зустріч у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін домовилися про зустріч у Туреччині. Про це повідомляє канцелярія Ердогана.

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Як зазначається, відбулася телефонна розмова Ердогана та Путіна, два лідери домовилися про візит Путіна до Туреччини.

Згідно із заявою Управління зі зв'язків із громадськістю президента Ердогана, лідери двох країн домовилися про візит Путіна до Туреччини.

Як повідомляється, Ердоган заявив, що не слід робити кроків для ескалації напруженості під час російсько-української війни, наголосив на важливості Чорноморської ініціативи, яку він вважає "мостом миру".

Він зазначив, що бездіяльність Чорноморської ініціативи протягом тривалого часу нікому не вигідна і що найбільше постраждають країни з низьким доходом і ті, хто потребує зерна.

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль та дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи.

Турецький президент висловив задоволення зростальним інтересом російських туристів до Туреччини, а також висловив упевненість, що цього року спільними зусиллями буде побито туристичний рекорд.

Туреччина не ратифікувала Римський статут та не визнає рішення Міжнародного кримінального суду.

17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у співучасті у викраденні українських дітей.

17 липня Росія повідомила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, і заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.

21 липня Зеленський та Ердоган обговорили можливість продовження зернової ініціативи.

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