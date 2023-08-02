Эрдоган и Путин договорились о встрече в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин договорились о встрече в Турции. Об этом сообщает канцелярия Эрдогана.

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Как отмечается, состоялся телефонный разговор Эрдогана и Путина, два лидера договорились о визите Путина в Турцию.

Согласно заявлению Управления по связям с общественностью президента Эрдогана, лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию.

Как сообщается, Эрдоган заявил, что не следует предпринимать шагов для эскалации напряженности во время российско-украинской войны, подчеркнул важность Черноморской инициативы, которую он считает "мостом мира".

Он отметил, что бездействие Черноморской инициативы в течение длительного времени никому не выгодно и что больше всего пострадают страны с низким доходом и нуждающиеся в зерне.

Эрдоган отметил, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения Черноморской инициативы.

Турецкий президент выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции, а также выразил уверенность, что в этом году совместными усилиями будет побит туристический рекорд.

Турция не ратифицировала Римский статут и не признает решения Международного уголовного суда.

17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в соучастии в похищении украинских детей.

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