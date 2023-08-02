UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эрдоган и Путин договорились о встрече в Турции

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 14:01
Эрдоган и Путин договорились о встрече в Турции - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин договорились о встрече в Турции. Об этом сообщает канцелярия Эрдогана.

Как отмечается, состоялся телефонный разговор Эрдогана и Путина, два лидера договорились о визите Путина в Турцию.

Согласно заявлению Управления по связям с общественностью президента Эрдогана, лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию.

Как сообщается, Эрдоган заявил, что не следует предпринимать шагов для эскалации напряженности во время российско-украинской войны, подчеркнул важность Черноморской инициативы, которую он считает "мостом мира".

Он отметил, что бездействие Черноморской инициативы в течение длительного времени никому не выгодно и что больше всего пострадают страны с низким доходом и нуждающиеся в зерне.

Эрдоган отметил, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения Черноморской инициативы.

Турецкий президент выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции, а также выразил уверенность, что в этом году совместными усилиями будет побит туристический рекорд.

Турция не ратифицировала Римский статут и не признает решения Международного уголовного суда.

  • 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в соучастии в похищении украинских детей. 

Читайте также: У России новая стратегия – отрезать Украину от рынков сбыта зерна: FT

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путинТурцияреджеп тайип эрдоган
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 