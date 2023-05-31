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Ердоган в останній момент відмовився від участі у саміті лідерів Європейського співтовариства

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31.05.2023, 16:09
Ердоган в останній момент відмовився від участі у саміті лідерів Європейського співтовариства - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото - EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган за день до відкриття саміту лідерів країн Європейського політичного співтовариства під Кишиневом раптово відмовився від участі у ньому. Про це повідомляє Politico.

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Видання повідомляє з посиланням на три офіційні джерела, які брали участь у підготовці візиту, що Ердоган не поїде на саміт до Молдови. Інформації про причини його відмови від участі у загальноєвропейському форумі поки що немає.

Європейське політичне співтовариство (ЄПС), як було заявлено під час його створення, має об'єднати лідерів країн Європи за умов розв'язаної Росією агресивної війни проти України. Саміт у Молдові мав зібрати близько 40 європейських лідерів, зокрема з усіх 27 країн ЄС, а також держав, які не входять до ЄС (таких як Велика Британія та Туреччина), а також країн регіону Західних Балкан. Перший саміт ЄПС відбувся у Празі у жовтні 2022 року.

28 травня Ердоган здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Туреччині, його інавгурація запланована на 3 червня.

ДОВІДКА. Ердоган у владі понад 20 років: у 2003-2014 роках був прем'єром, а згодом президентом. Після провалу держперевороту 2016 року Ердоган провів конституційну реформу, яка перетворила Туреччину на президентську республіку. Це розширило його повноваження, дозволило зміцнити авторитаризм та занулило терміни – як у Путіна. Так він зміг знову балотуватися у 2023-му.

Сергій Бережний
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туреччинасамітМолдоваРеджеп Таїіп Ердоганєвропейська політична спільнота
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