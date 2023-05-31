Ердоган в останній момент відмовився від участі у саміті лідерів Європейського співтовариства
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган за день до відкриття саміту лідерів країн Європейського політичного співтовариства під Кишиневом раптово відмовився від участі у ньому. Про це повідомляє Politico.
Видання повідомляє з посиланням на три офіційні джерела, які брали участь у підготовці візиту, що Ердоган не поїде на саміт до Молдови. Інформації про причини його відмови від участі у загальноєвропейському форумі поки що немає.
Європейське політичне співтовариство (ЄПС), як було заявлено під час його створення, має об'єднати лідерів країн Європи за умов розв'язаної Росією агресивної війни проти України. Саміт у Молдові мав зібрати близько 40 європейських лідерів, зокрема з усіх 27 країн ЄС, а також держав, які не входять до ЄС (таких як Велика Британія та Туреччина), а також країн регіону Західних Балкан. Перший саміт ЄПС відбувся у Празі у жовтні 2022 року.
28 травня Ердоган здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Туреччині, його інавгурація запланована на 3 червня.
- У ході передвиборчої кампанії Ердоган заявив, що у разі переобрання він не підтримуватиме санкційну політику Заходу щодо Росії та її диктатора Володимира Путіна.
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