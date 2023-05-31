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Эрдоган в последний момент отказался от участия в саммите лидеров Европейского сообщества

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 16:09
Эрдоган в последний момент отказался от участия в саммите лидеров Европейского сообщества - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за день до открытия саммита лидеров стран Европейского политического сообщества под Кишиневом внезапно отказался от участия в нем. Об этом сообщает Politico.  

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Издание сообщает со ссылкой на три официальных источника, которые участвовали в подготовке визита, что Эрдоган не поедет на саммит в Молдову. Информации о причинах его отказа от участия в общеевропейском форуме пока нет. 

Европейское политическое сообщество (ЕПС), как было заявлено при его создании, должно объединить лидеров стран Европы в условиях развязанной Россией агрессивной войны против Украины. Саммит в Молдове должен был собрать около 40 европейских лидеров, в том числе из всех 27 стран ЕС, а также государств, которые не входят в ЕС (таких как Великобритания и Турция), а также стран региона Западных Балкан. Первый саммит ЕПС прошел в Праге в октябре 2022 года. 

28 мая Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов в Турции, его инаугурация запланирована на 3 июня. 

СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина. Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.

Сергей Бережной
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ТурцияМолдовасаммитреджеп тайип эрдоганевропейское политическое сообщество
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