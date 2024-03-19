Ердоган визнав "вибори" Путіна в Росії: Туреччина готова відігравати будь-яку роль у переговорах

Ердоган сказав Путіну, що його країна готова відіграти будь-яку посередницьку роль у поверненні до переговорів з Україною

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поговорив із диктатором Володимиром Путіним і привітав його з "перемогою" на фіктивних "виборах" у Росії. Про це повідомили у канцелярії турецького лідера.

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Турки заявляють, що під час діалогу Ердоган сказав, що вірить у "позитивний курс у турецько-російських стосунках у новий період".

Він наголосив, що Туреччина "готова відіграти будь-яку посередницьку роль у поверненні за стіл переговорів в Україні".

Раніше Путіна привітали диктатори Китаю та Північної Кореї Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин, а також президент Ірану Ібрагім Раїсі.

Більшість країн Європи назвали "вибори" у РФ фальсифікацією.

17 березня 2022 року в Туреччині відбулися переговори глави МЗС Дмитра Кулеби з його турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, за підсумками яких стало відомо, що Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому.

29 березня того самого року у Туреччині відбулися переговори між представниками України та Росії щодо широкомасштабної війни. Їх відкривав президент Туреччини.

8 березня 2024 року Ердоган заявив, що готовий прийняти мирний саміт з приводу війни в Україні, але на нього Стамбул хоче запросити представників Москви.

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