Эрдоган признал "выборы" Путина в России: Турция готова играть любую роль в переговорах

Эрдоган сказал Путину, что его страна готова сыграть любую посредническую роль в возвращении к переговорам с Украиной

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с диктатором Владимиром Путиным и поздравил его с "победой" на фиктивных "выборах" в России. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

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Турки заявляют, что во время диалога Эрдоган сказал, что верит в "позитивный курс в турецко-российских отношениях в новый период".

Он подчеркнул, что Турция "готова сыграть любую посредническую роль в возвращении за стол переговоров в Украине".

Ранее Путина поздравили диктаторы Китая и Северной Кореи Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, а также президент Ирана Ибрагим Раиси.

Большинство стран Европы назвали "выборы" в РФ фальсификацией.

17 марта 2022 года в Турции состоялись переговоры главы МИД Дмитрия Кулебы с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых стало известно, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем".

29 марта того же года в Турции состоялись переговоры между представителями Украины и России по поводу широкомасштабной войны. Их открывал президент Турции.

8 марта 2024 года Эрдоган заявил, что готов принять мирный саммит по поводу войны в Украине, но на него Стамбул хочет пригласить представителей Москвы.

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