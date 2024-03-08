Эрдоган готов принять мирный саммит, к которому привлекут РФ. Зеленский отреагировал

Турецкий глава заявил, что Турция с самого начала вносила свой вклад для мирного урегулирования войны на основе переговоров

Реджеп Эрдоган (Фото: EPA)

Турецкий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов принять мирный саммит по поводу войны в Украине, но на него Стамбул хочет пригласить представителей Москвы. По словам президента Владимира Зеленского, Украина не видит представителей России на этом саммите.

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Турецкий лидер напомнил, что страна изначально делала и делает свой вклад для мирного урегулирования войны в Украине на основе переговоров.

"Мы готовы принять мирный саммит, к которому привлекут и Россию", – подчеркнул Эрдоган.

Зеленский, в свою очередь, отреагировал на формат, предложенный Эрдоганом. По его словам, Украина не видит представителей России на этом саммите.

"Мы не видим, как можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат – справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут привлекать представителей России, которые захотят справедливого мира", – акцентировал глава государства.

Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года.

С лета 2023 года ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.

14 января в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что обсуждение Формулы мира является фундаментально важным для начала мирного процесса, однако рано или поздно Россию придется привлекать к переговорам о мире.

15 января Украина и Швейцария начали подготовку проведения Глобального саммита мира.

7 февраля Швейцария обратилась к Китаю с просьбой принять участие в мирной конференции насчет войны в Украине.

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