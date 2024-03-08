Ердоган готовий прийняти мирний саміт, до якого залучать Росію. Зеленський відреагував

Турецький очільник заявив, що Туреччина від самого початку робила свій внесок для мирного врегулювання війни на основі переговорів

Реджеп Ердоган (Фото: EPA)

Турецький очільник Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий прийняти мирний саміт щодо війни в Україні, але на нього Стамбул хоче запросити представників Москви. За словами президента Володимира Зеленського, Україна не бачить представників Росії на цьому саміті.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Турецький лідер нагадав, що країна від початку робила і робить свій внесок для мирного врегулювання війни в Україні на основі переговорів.

"Ми готові прийняти мирний саміт, до якого залучать і Росію", – наголосив Ердоган.

Зеленський, своєю чергою, відреагував на формат, запропонований Ердоганом. За його словами, Україна не бачить представників Росії на цьому саміті.

"Ми не бачимо, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат – справедливий мир для України. Тому спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть залучати представників Росії, які захочуть справедливого миру", – акцентував глава держави.

Формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року.

З літа 2023 року її втілення почали обговорювати на міжнародному рівні. У червні перша така зустріч відбулася у Данії, у серпні – у Саудівській Аравії, у жовтні – на Мальті.

14 січня у Давосі міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що обговорення Формули миру є фундаментально важливим для початку мирного процесу, однак рано чи пізно Росію доведеться залучати до переговорів про мир.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

7 лютого Швейцарія звернулася до Китаю з проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні.

Читайте також: Українська Формула миру. Мережко: Китай навряд чи пристане – підтримує Росію без обмежень