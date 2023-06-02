RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Єрмак відповів на запитання, чи є він агентом ФСБ: Я спілкуюся з представниками західних розвідок

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 22:34
Єрмак відповів на запитання, чи є він агентом ФСБ: Я спілкуюся з представниками західних розвідок - Фото
Андрій Єрмак (фото: Офіс президента)

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, відповідаючи на закиди, що він нібито є "агентом ФСБ", сказав, що, якби це було так, то з ним не спілкувалися б керівники західних розвідок. Крім того, він заявив, що, за даними СБУ і розвідки, цей фейк про нього вкинули Telegram-канали, які веде ФСБ. Про це Єрмак сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

На запитання, чи є він агентом ФСБ, Єрмак відповів: "Нормальне запитання. Я завжди за пряму розмову, якщо брати мову фактів".

За його словами, перші натяки на це з'явилися тоді, коли він представляв Україну у нормандському форматі.

"Я був дуже важкий для них перемовник. І сьогодні вже наша СБУ говорить, що вперше ця інформація, яку потім підхопили й деякі українські політики, з'явилася в анонімних Telegram-каналах, які, як сьогодні доводять СБУ і розвідка, ведуться російським ФСБ", – сказав чиновник.

Єрмак зауважив, що спілкується з керівниками західних розвідувальних органів. "І як ви думаєте, якби у них було таке запитання, то безумовно все було б по-іншому", – сказав він.

  • У грудні 2021 року на сторінці Ліга.Блоги з'явилося відео "ексклюзивної передачі" юриста, директора міжнародної асоціації Інститут національної політики Юрія Шуліпи, в описі до якого сказано, що нібито Єрмак має "сімейний зв'язок" з радянськими й російськими спецслужбами, і що його нібито вербували "працівники 1-ї служби ФСБ".

Читайте також: Вагнергейт | Операція Авеню. Зеленський знав, Єрмак відтермінував: розслідування Bellingcat – за п'ять хвилин

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Андрій Єрмак
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 