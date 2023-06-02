Єрмак відповів на запитання, чи є він агентом ФСБ: Я спілкуюся з представниками західних розвідок

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, відповідаючи на закиди, що він нібито є "агентом ФСБ", сказав, що, якби це було так, то з ним не спілкувалися б керівники західних розвідок. Крім того, він заявив, що, за даними СБУ і розвідки, цей фейк про нього вкинули Telegram-канали, які веде ФСБ. Про це Єрмак сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

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На запитання, чи є він агентом ФСБ, Єрмак відповів: "Нормальне запитання. Я завжди за пряму розмову, якщо брати мову фактів".

За його словами, перші натяки на це з'явилися тоді, коли він представляв Україну у нормандському форматі.

"Я був дуже важкий для них перемовник. І сьогодні вже наша СБУ говорить, що вперше ця інформація, яку потім підхопили й деякі українські політики, з'явилася в анонімних Telegram-каналах, які, як сьогодні доводять СБУ і розвідка, ведуться російським ФСБ", – сказав чиновник.

Єрмак зауважив, що спілкується з керівниками західних розвідувальних органів. "І як ви думаєте, якби у них було таке запитання, то безумовно все було б по-іншому", – сказав він.

У грудні 2021 року на сторінці Ліга.Блоги з'явилося відео "ексклюзивної передачі" юриста, директора міжнародної асоціації Інститут національної політики Юрія Шуліпи, в описі до якого сказано, що нібито Єрмак має "сімейний зв'язок" з радянськими й російськими спецслужбами, і що його нібито вербували "працівники 1-ї служби ФСБ".

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