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Ермак ответил, является ли он агентом ФСБ: Я общаюсь с представителями западных разведок

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 22:34
Ермак ответил, является ли он агентом ФСБ: Я общаюсь с представителями западных разведок - Фото
Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на обвинения, что он якобы является "агентом ФСБ", сказал, что, если бы это было так, то с ним не общались бы руководители западных разведок. Кроме того, он заявил, что, по данным СБУ и разведки, этот фейк о нем был вброшен Telegram-каналами, которые ведет ФСБ. Об этом Ермак сказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

На вопрос, является ли он агентом ФСБ, Ермак ответил: "Нормальный вопрос. Я всегда за прямой разговор, если брать язык фактов".

По его словам, первые намеки на это появились, когда он представлял Украину в нормандском формате.

"Я был очень тяжелым для них переговорщиком. И сегодня уже наша СБУ говорит, что впервые эта информация, которую потом подхватили и некоторые украинские политики, появилась в анонимных Telegram-каналах, которые, как сегодня доказывают СБУ и разведка, ведутся российским ФСБ", – сказал чиновник.

Ермак отметил, что общается с руководителями западных разведывательных органов. "И как вы думаете, если бы у них был такой вопрос, то, безусловно, все было бы по-другому", – сказал он.

  • В декабре 2021 года на странице Лига.Блоги появилось видео "эксклюзивной передачи" юриста, директора международной ассоциации Институт национальной политики Юрия Шулипы, в описании которого сказано, что якобы Ермак имеет "семейную связь" с советскими и российскими спецслужбами, и что его якобы вербовали "сотрудники 1-й службы ФСБ".

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Вадим Ребрина
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андрей ермак
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