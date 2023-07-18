ЄСПЛ повністю відхилив позов Росії до України

Європейський суд із прав людини у повному обсязі відмовив у задоволенні позовних вимог Росії до України. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

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ЄСПЛ оголосив рішення за позовом "Росія проти України" №36958/21 та відмовив у задоволенні позовних вимог РФ у повному обсязі.

Мін'юст наголошує, що це єдина міждержавна скарга, яку Росія подавала проти України.

Позов був направлений до ЄСПЛ урядом Росії 22 липня 2021 року. У ньому було висунуто 10 груп звинувачень, зокрема в нібито адміністративних практиках "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеження на використання російської мови та нападу на російські посольства та консульства".

У цьому ж позові Росія намагалася покласти на Україну відповідальність за аварію авіалайнера MH17, скаржилася на блокування Північно-Кримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема зобов'язати Україну відновити подання води до Криму та припинити "утиски" російської мови.

Вже 23 липня 2021 року ЄСПЛ відхилив клопотання РФ про забезпечувальні заходи, вказавши, що Росія не надала доказів "серйозного ризику непоправної шкоди основним правам людини за Європейською конвенцією".

Міністр юстиції України Денис Малюська тоді прокоментував, що "Росія переплутала ЄСПЛ із шоу на російському телебаченні – у заяві до суду виклали всі міфи російської пропаганди... З юридичної точки зору на них чекає неминуча поразка".

Після дослідження поданих позивачем матеріалів та доказів, а також з огляду на поведінку Росії та відсутність будь-якої співпраці з судом із березня 2022 року, ЄСПЛ сьогодні відмовив у задоволенні позову в повному обсязі та вилучив її з реєстру справ.

"Суд дійшов висновку, що уряд Росії більше не бажає продовжувати розгляд своєї заяви, оскільки неодноразово не відповідав на кореспонденцію суду", – йдеться в повідомленні на сайті ЄСПЛ.

В 2022 році Росія вийшла з-під юрисдикції Європейського суду з прав людини, відмовившись виконувати його рішення.

Наприкінці січня 2023 року ЄСПЛ у рамках розгляду "донбаської справи" визнав, що Росія окупувала частину Донбасу з 11 травня 2014 року.

20 лютого ЄСПЛ погодився приєднати справу "Україна проти Росії (Х)" до більшої справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

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