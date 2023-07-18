ЕСПЧ полностью отклонил иск России к Украине

Европейский суд по правам человека в полном объеме отказал в удовлетворении исковых требований России к Украине. Об этом сообщает Министерство юстиции.

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ЕСПЧ объявил решение по иску "Россия против Украины" №36958/21 и отказал в удовлетворении исковых требований РФ в полном объеме.

Минюст подчеркивает, что это единственная межгосударственная жалоба, которую Россия подавала против Украины.

Иск был направлен в ЕСПЧ правительством России 22 июля 2021 года. В нем были выдвинуты 10 групп обвинений, в том числе в якобы административных практиках "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства".

В этом же иске Россия пыталась возложить на Украину ответственность за крушение авиалайнера MH17, жаловалась на блокирование Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить "притеснения" русского языка.

Уже 23 июля 2021 года ЕСПЧ отклонил ходатайство РФ об обеспечительных мерах, указав, что Россия не предоставила доказательств "серьезного риска невосполнимого ущерба основополагающим правам человека по Европейской конвенции".

Министр юстиции Украины Денис Малюська тогда прокомментировал, что "Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении – в заявлении в суд изложили все мифы российской пропаганды... С юридической точки зрения их ожидает неизбежное поражение".

После исследования представленных истцом материалов и доказательств, а также учитывая поведение России и отсутствие какого-либо сотрудничества с судом с марта 2022 года, ЕСПЧ сегодня отказал в удовлетворении иска в полном объеме и изъял его из реестра дел.

"Суд пришел к выводу, что правительство России больше не желает продолжения рассмотрения своего заявления, поскольку неоднократно не отвечало на корреспонденцию суда", — сказано в сообщении на сайте ЕСПЧ.

В 2022 году Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, отказавшись выполнять его решения.

В конце января 2023 года ЕСПЧ в рамках рассмотрения "донбасского дела" признал, что Россия оккупировала часть Донбасса с 11 мая 2014 года.

20 февраля ЕСПЧ согласился присоединить дело "Украина против России (Х)" к большему делу "Украина и Нидерланды против России".

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