Естонський євродепутат Террас: Трамп фактично вирішив підтримати економіку Росії

Дональд Трамп (Фото: Jason Andrew/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично вирішив підтримати російську економіку, вважає віцеголова Комітету з оборони в Європарламенті, ексголовнокомандувач Сил оборони Естонії Ріго Террас. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net.

Євродепутат стверджує, що останні заяви американського президента є прикладом "виключно недалекоглядної й поганої політики".

"Спершу на переговорах він [Трамп] вирішив попрощатися з усіма своїми козирями. І це сталося у ситуації, коли російська економіка страждає і не в змозі продовжувати війну. Трамп фактично вирішив підтримати економіку Росії", – сказав Террас.

Він додав, що тепер Європі необхідно активізуватися і дійсно показати президенту Володимиру Зеленському, що їй не байдуже, що говорить або робить Трамп.

"Європа має повністю підтримати Зеленського, якщо ми дійсно хочемо виграти цю війну або принаймні досягти справедливого миру. Ми повинні надіслати меседж Трампу, що якщо він не хоче мати друзів у Європі, він має грати, ми також повинні діяти жорстко зі США, економічно й накладати на них санкції", – наголосив Террас.