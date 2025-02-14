Эстонский евродепутат Террас: Трамп фактически решил поддержать экономику России

Дональд Трамп (Фото: Jason Andrew/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически решил поддержать российскую экономику, считает вице-глава Комитета по обороне в Европарламенте, экс-главнокомандующий Сил обороны Эстонии Риго Террас. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net.

Евродепутат утверждает, что последние заявления американского президента являются примером "исключительно недальновидной и плохой политики".

"Сначала на переговорах он [Трамп] решил попрощаться со всеми своими козырями. И это произошло в ситуации, когда российская экономика страдает и не в состоянии продолжать войну. Трамп фактически решил поддержать экономику России", – сказал Террас.

Он добавил, что теперь Европе необходимо активизироваться и действительно показать президенту Владимиру Зеленскому, что ей не безразлично, что говорит или делает Трамп.

"Европа должна полностью поддержать Зеленского, если мы действительно хотим выиграть эту войну или, по крайней мере, достичь справедливого мира. Мы должны отправить месседж Трампу, что если он не хочет иметь друзей в Европе, он должен играть, мы также должны действовать жестко с США, экономически и вводить против них санкции", — подчеркнул Террас.